Du cœur, du talent et un héros nommé Krasso : le résumé de l'exploit d'Epinal face à Lille

COUPE DE FRANCE - Epinal s'est offert le vice-champion de France en titre. Mené au score, le club spinalien a su faire preuve de caractère et de talent pour renverser la situation grâce à un doublé de son attaquant Jean-Philippe Krasso (2-1) et faire tomber Lille. Les pensionnaires de N2 ont signé un superbe exploit pour accéder aux quarts de finale.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



