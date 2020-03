Le PSG, Dortmund, Neymar et Mbappé, le Burundi… Kehrer à cœur ouvert

65 vues | 10:07

COUPE DE FRANCE - Avant le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain mercredi (21h10) au Groupama Stadium, Thilo Kehrer s'est longuement confié au micro d'Eurosport. De sa vie au PSG à son engagement pour le Burundi en passant par le rendez-vous avec le Borussia Dortmund en Ligue des champions ou les entraînements avec Neymar et Kylian Mbappé, le défenseur allemand n'a éludé aucun sujet.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*