Rush de 40 mètres, crochets et patte gauche : Bouna Sarr signe un but digne de Messi !

COUPE DE FRANCE - Bouna Sarr s'en souviendra. Parti de très loin le long de la ligne de touche, le Marseillais a réalisé un rush phénoménal, enchaînant les crochets pour passer en revue la défense strasbourgeoise avant d'ajuster Kamara d'une superbe frappe du pied gauche. Un but que Lionel Messi n'aurait pas renié, et qui a permis à l'OM d'ouvrir le score à la 32e minute de jeu.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

