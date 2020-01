Opportuniste, Sarabia a conclu le travail de Paredes et Icardi et offert le break au PSG

3 984 vues | 00:57

COUPE DE FRANCE - Pablo Sarabia est décidément l'homme du PSG en Coupe de France. L'Espagnol a signé son quatrième but dans la compétition pour permettre à Paris de mener 2-0 face à Pau à la 54e minute de jeu. Après une ouverture de Leandro Paredes, le centre de Mauro Icardi n'a pas trouvé Eric Maxim Choupo-Moting mais Sarabia, en embuscade au deuxième poteau, a pu finir le travail.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



