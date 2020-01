Laurent Nicollin : "Yun Il-Lok, on ne prend pas trop de risque"

406 vues | 01:47

COUPE DE FRANCE - Laurent Nicollin est passé au micro d'Eurosport avant le 16e de finale de son équipe face à Caen. Il a été notamment question de mercato et de Yun Il-Lok, la nouvelle recrue sud-coréenne de Montpellier arrivée libre du Japon. En revanche pour Roger Assalé les négociations semblent compliquées.



