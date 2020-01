La demi-volée d'Alvaro a eu raison de l'héroïque Baltus : l'ouverture du score de l'OM

5 488 vues | 01:06

COUPE DE FRANCE - Incapable jusque-là de tromper la vigilance d'un excellent Jeffrey Baltus, Marseille a pu compter sur Alvaro Gonzalez pour débloquer la situation face à Granville. Le défenseur espagnol ouvert le score à la 77e minute d'une demi-volée pour placer l'OM sur le chemin de la qualification.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

