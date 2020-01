Paredes n'a pas lâché son mentor : "Riquelme me donne encore des conseils"

2 462 vues | 00:56

COUPE DE FRANCE - Après la qualification du PSG en huitième de finale, contre Pau (0-2), Leandro Paredes s'est confié au micro de Soir de Coupe sur Eurosport. Il a avoué avoir encore des contacts avec Riquelme, ancien coéquipier à River Plate et idôle du milieu parisien, qui le conseille après certains match du PSG et de l'Argentine.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*