Fred Dembi : "On sait qu'ils font des fautes d'inattention"

COUPE DE FRANCE - Fred Dembi, suspendu face à Angers pour avoir retiré son maillot et rendu hommage à Nathaël Julan. Il revient sur la préparation de son équipe, sur la tristesse qu'il éprouve de ne pas fouler la pelouse et des chances rouennaises pour une éventuelle nouvelle qualification face à un club de Ligue 1.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



