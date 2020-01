VIDEO - COUPE DE FRANCE : F. Sammaritano : "on vit une belle aventure humaine"

299 vues | 00:55

COUPE DE FRANCE - Cinq buts inscrits, zéro encaissé, Dijon sort de cette soirée de coupe avec le plein de confiance. Invaincu au mois de janvier, Dijon semble retrouver son chemin en ce début d'année dans la bonne humeur.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

