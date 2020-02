Camara a puni les approximations d'Epinal : le deuxième but des Verts

1 851 vues | 01:02

COUPE DE FRANCE - Saint-Etienne a pris un break d'avance face à Epinal grâce à Mahdi Camara. Après un mauvais dégagement de la défense spinalienne, Mathieu Debuchy a hérité du ballon sur le côté droit et adressé un centre au cœur de la surface pour le milieu masqué des Verts qui a inscrit le deuxième but stéphanois d'un tir croisé, avec un brin de réussite.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



