La toile d'araignée a volé : Bouanga trouve la lucarne et ouvre le score

COUPE DE FRANCE - Guère convaincant jusque-là, Saint-Etienne a pu compter sur Denis Bouanga pour débloquer la situation face à Epinal. Servi par Franck Honorat à l'entrée de la surface, l'ailier stéphanois a placé une frappe enveloppée dans la lucarne de Jérôme Idir et ouvert le score pour l'ASSE, à la 37e minute de jeu.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



