Contrôle orienté, double contact et finition clinique : Krasso a mis la défense de Lille au supplice

3 820 vues | 00:52

COUPE DE FRANCE - Lille n'a pas la vie facile à Epinal. Le club spinalien (N2) a égalisé à 1-1 de superbe manière par Jean-Philippe Krasso. L'attaquant de 22 ans a signé un véritable festival dans la défense nordiste avec un contrôle parfait pour se mettre sur le chemin du but, un double contact pour élimine un défenseur et un plat du pied gauche plein de sang-froid pour conclure, à la 54e minute.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



