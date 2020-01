Un coup de casque de Krasso et Lille se retrouve au bord du vide : le 2e but d'Epinal

9 854 vues | 00:38

COUPE DE FRANCE - Epinal est sur le chemin de l'exploit. Le club spinalien a pris l'avantage face à Lille grâce à un deuxième but de Jean-Philippe Krasso, à la 61e minute de jeu. À la réception d'un coup franc de Jérémy Colin, l'attaquant de la formation de N2 a placé un coup de tête qui a laissé Mike Maignan impuissant et permis à son équipe de mener 2-1.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*