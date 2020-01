Enzo Grasso ouvre le score dès la 7e minute : Belfort surprend Nancy

91 vues | 00:35

COUPE DE FRANCE - Pour Belfort, 7e minute de jeu, Magassouba récupère le ballon au milieu de terrain avant de s'appuyer sur Enzo Grasso. Le milieu de terrain de l'ASMB se projette, réussit un "une-deux" puis provoque une erreur d'appréciation d'El Kaoutari avant de tromper calmement Martin Sourzac. Le club de National 2 prend l'avantage face Nancy (Ligue 2).



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

