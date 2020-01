Bonbons, mini-bus et selfies : Deux jours hors-normes avec Linas-Montlhéry

1 876 vues | 08:16

COUPE DE FRANCE - Florian Gauthier, de Deux Nuits Avec, a suivi pendant près de 48h les amateurs de Linas-Montlhéry avant de défier le PSG en 32es de finale (défaite 0-6). Plongez dans le quotidien d'un club amateur qui prépare le rendez-vous d'une vie. Entre scènes de vestiaire, bonbons à gogo et déplacements improvisés, c'est comme si vous y étiez.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



