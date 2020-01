Danilo ouvre le score sur corner : le 1er but de Nice

98 vues | 00:42

COUPE DE FRANCE - Suite à un corner tiré par Adam Ounas, côté gauche de l'attaque niçoise, Danilo profite des errements défensifs du Red Star pour contrôler et envoyer le ballon des filets du plat du pied. Le défenseur brésilien inscrit son premier but cette saison et lance l'OGC Nice.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*