D'une tête rageuse, Antoine a sauvé l'honneur pour Saint-Pryvé Saint-Hilaire

COUPE DE FRANCE - Saint-Pryvé Saint-Hilaire a terminé sur une bonne note. Mené 0-3 par Monaco, le club de N2 a réduit l'écart sur une action bien menée. Sur un centre de Quentin Moutiapoulle, Carnejy Antoine a placé une belle reprise de la tête pour tromper Benjamin Lecomte à la 82e minute de jeu.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

