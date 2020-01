Contre attaque éclair du Paris FC conclue par Pitroipa : l'ASSE en danger

8 vues | 00:58

COUPE DE FRANCE - L'heure de jeu a été fatale à l'AS Saint-Etienne. L'ASSE a subi la foudre des contre-attaques des hommes de René Girard. Lancé en profondeur, le capitaine parisien Mandouki résiste aux retours de Cabaye et de Debuchy, avant de servir intelligemment Pitroipa qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts de Stéphane Ruffier.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



