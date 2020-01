Benedetto l'a mis au fond en deux temps... mais son but a été refusé

1 508 vues | 00:20

COUPE DE FRANCE - Dario Benedetto a bien failli donner l'avantage à l'OM, dimanche en 32e de finale face à Trélissac, à Beaublanc (Limoges), alors qu'il y avait 1-1 en première mi-temps. Mais Thomas Navaux, le gardien adverse, a repoussé son tir dans un premier temps, avant de mettre la main sur le ballon. L'avant-centre phocéen a quand même tenté de frapper à nouveau, mais son but a été refusé.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*