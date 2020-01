Bayonne, "une ville de rugby qui aime le foot aussi"

114 vues | 02:19

COUPE DE FRANCE - Bayonne, le rugby tient une grande place mais on y a aussi écrit une belle page de l'histoire du football puisque c'est là que Didier Deschamps s'est révélé et a joué de 1976-1983. Et question Coupe, l'Aviron compte un 8e de finale contre le PSG. De quoi susciter la méfiance de Nantes, l'adversaire de samedi.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



