Angers creuse l'écart avec, encore, un bijou d'El Melali !

406 vues | 00:22

COUPE DE FRANCE - Cinq minutes à peine après son premier but superbe, Farid El Melali récidive pour le 3-1. Sur une longue passe pour Alioui, Monteiro sort dans le coin gauche de sa surface et ne revient pas dans sa cage. Alioui décale El Melali qui pique le ballon par dessus la défense de Rouen et dans la cage des normands.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*