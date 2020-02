A l'affût, Sarabia a enfoncé le clou

712 vues | 00:51

COUPE DE FRANCE - Paris a déroulé. Après un énorme travail sur le côté gauche, Kylian Mbappé a tenté un tir qu'Alex Runarsson, le portier dijonnais, a repoussé. A l'affût, Pablo Sarabia a enfoncé le clou. Déjà hauteur d'un but contre son camp, Wesley Lautoa n'a pu sauver les siens.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

