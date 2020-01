VIDEO - COUPE DE FRANCE : 1ère occasion et 1er but pour Nancy : Dembélé égalise et relance les siens

68 vues | 00:35

COUPE DE FRANCE - Papis Malaly Dembélé remet Belfort et Nancy à égalité. Menés depuis le début de match par le club de National 2, les nancéens ont transformé leur première occasion en but à la 25e minute. Dembélé, 22 ans, inscrit le 2ème but de sa saison.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



