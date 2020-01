Coup d'état, doublé, envahissement du terrain : Deux nuits avec... l'US Granville (2/2)

10 vues | 01:55

DEUX NUITS AVEC - Florian Gautier est parti à la rencontre de l'US Granville, club normand de National 2 qui s'apprête à rencontrer l'Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France, vendredi à Michel-d'Ornano (21h05). Florian vous présente Robin et Tony Théault, deux frères qui ont fait leurs gammes en Côte d'Ivoire, dans un contexte parfois peu propice à la pratique du foot. [2/2]



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



