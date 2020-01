VIDEO - "C’est pour nous" : Cri de joie et gros bisous pour Granville qui affrontera l’OM

COUPE DE FRANCE – Présent au moment du tirage au sort ce lundi, le président de Granville a laissé éclater sa joie au moment de découvrir que le club normand allait affronter l’OM. Avec un beau bisou pour Benjamin Nivet au passage. Mythique.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



