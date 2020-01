"Cavani ? C'est un Monsieur, il avait promis de me donner son maillot, il l'a fait"

2 898 vues | 01:52

COUPE DE FRANCE - Gratien Tsota a réagi au micro d'Eurosport après la rencontre. Il a évidemment regretté le penalty manqué par Linas-Monthléry mais il a aussi salué l'équipe du PSG et notamment Edinson Cavani. L'attaquant parisien lui avait promis de lui donner son maillot, il a tenu parole.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

