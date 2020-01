But à la 95e, penalty raté et polémique assurée : première animée pour le Monaco de Moreno

21 590 vues | 04:08

COUPE DE FRANCE - Pour la première de Robert Moreno, l'ASM a réussi le coup parfait en dominant au bout du temps additionnel Reims (2-1). Keita Baldé s'est offert le doublé tandis que Moussa Doumbia a raté un penalty quelques minutes avant. Un match animé à revoir en vidéo.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

