Un rouge puis Mbappé a fait danser Lyon : le résumé du carton parisien

COUPE DE FRANCE – Avec un triplé de Kylian Mbappé mais aussi un but et une passe décisive de Neymar, le PSG a écrasé Lyon en demi-finale (1-5) pour décrocher sa sixième finale de Coupe de France consécutive. Réduit à dix à la 62e, l'OL, qui avait ouvert le score, a alors explosé face aux talents de l'attaque parisienne.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

