VIDÉO - "OK, y a le penalty, on le met pas, sur le contre on se fait bananer, c'est le foot !"

COUPE DE FRANCE - Stéphane Cabrelli, l'entraîneur de Linas-Montlhéry, était satisfait de ses hommes à la pause malgré leur déficit au score (0-2) face au Paris Saint-Germain. Le coach se montrait même philosophe après la séquence du penalty manqué et du but du break de Cavani dans la foulée.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



