Lorient s'offre le derby et un mini-exploit contre Brest

2 201 vues | 04:36

COUPE DE FRANCE - Nouveau club de Ligue 1 au tapis : Brest a été éliminé dimanche chez son voisin de Ligue 2, Lorient (2-1 après prolongation), en 32es de finale. Équilibré, le derby entre le 15e de Ligue 1 et le 2e de Ligue 2 est revenu aux hommes de Christophe Pélissier, grâce à un but de Yoane Wissa à la 112e minute.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



