Le coup de butoir de Terrier contre Nantes avant la pause: le but lyonnais du 3-1 en vidéo

COUPE DE FRANCE - Après un rapide doublé de Cherki en moins de dix minutes de jeu et une réduction du score signé Emont pour Nantes, Martin Terrier a redonné deux buts d'avance à l'Olympique Lyonnais juste avant la pause lors de ce 16e de finale de Coupe. Sur une passe décisive signée Cherki, encore lui.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



