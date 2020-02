VIDÉO - Envol de Pelé, mine d’Aouar et geste de classe de Marçal : Comment l’OL a fini mettre l’OM à terre

COUPE DE FRANCE - Au terme d'un match sans beaucoup de rythme, hormis 20 dernières minutes un peu folles, Lyon a fini par prendre le meilleur sur l'OM en quart de finale de la Coupe de France. Revivez les meilleurs moments de la rencontre.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



