VIDÉO - Du sérieux et six buts : Le résumé de la large victoire du PSG

2 563 vues | 04:02

COUPE DE FRANCE - Edinson Cavani, double buteur et capitaine d'un soir, et les habituels remplaçants ont conduit le Paris SG vers une qualification tranquille chez les amateurs de Linas-Montlhéry (R1, 6-0), dimanche, première étape de leur reconquête de la Coupe de France.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



