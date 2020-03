D'une très belle tête, Kolodziejczak remet les Verts dans le match juste avant la pause

2 281 vues | 01:12

COUPE DE FRANCE - Après l'ouverture du score de M'Baye Niang sur penalty, Timothé Kolodziejczak a remis les Verts sur de bons rails grâce à une belle tête. Son but en vidéo.



