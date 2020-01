D'un superbe piqué, Niang a doublé la mise pour Rennes : son but en vidéo

COUPE DE FRANCE - Après un service de Yann Gboho, M'Baye Niang, auteur d'un superbe appelle croisé, trompe Danijel Petkovic, d'un superbe piqué du pied gauche.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



