Double peine pour Lyon et Neymar en profite : le PSG est repassé devant

Coupe de France - Vidéo : Double peine pour Lyon et Neymar en profite : le PSG repasse devant

9 771 vues | 03:17

COUPE DE FRANCE - Alors que les Lyonnais dominaient en deuxième mi-temps, les hommes de Rudi Garcia ont concédé un penalty sur une main de Marçal, expulsé dans la foulée. Neymar n'a pas tremblé : son penalty en vidéo.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



