Un penalty provoqué puis transformé : Briand débloque la situation pour Bordeaux

COUPE DE FRANCE – Jimmy Briand a inscrit sur penalty le premier but des 32e de finale en prenant à contrepied le gardien du Mans Pierre Patron (1-0, 53e). C'est l'attaquant des Girondins qui avait auparavant obtenu la faute dans la surface adverse. Les Girondins ouvrent le score et débloquent la situation juste après la mi-temps dans un match longtemps fermé.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

