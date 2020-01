Tousart : "Finir la saison avec mon club de cœur, c'était mon souhait"

vue | 01:35

COUPE DE FRANCE - Nommé capitaine par Rudi Garcia pour le huitième de finale à Nice, Lucas Tousart se réjouit des échéances importantes qui attendent Lyon en deuxième partie de saison. Le milieu de terrain quittera ensuite "son club de cœur" pour rejoindre le Hertha Berlin.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

