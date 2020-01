VIDÉO - COUPE DE FRANCE - Puel : "On a joué les équilibristes mais il y a eu du courage"

COUPE DE FRANCE - Voilà désormais une troisième victoire en trois matchs pour les Verts, qui sont venus à bout de Monaco en 8es de finale de la Coupe de France (0-1). Une première depuis bien longtemps. Claude Puel lui note surtout l'abnégation de ses joueurs à Monaco. Son pari à la composition à fonctionner, l'aventure continue. Voici 10 minutes de débriefing avec l'entraîneur stéphanois.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



