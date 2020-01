Vieira n'accable pas Dante : "C'est aussi la jeunesse de l'effectif"

vue | 00:27

COUPE DE FRANCE - Sur notre plateau, Patrick Vieira n'a pas accablé Dante, auteur de la faute grossière qui a amené le penalty victorieux de l'OL. Le coach de l'OGC Nice a préféré souligner la jeunesse de son effectif, notamment incarnée par Khéphren Thuram, auteur de la perte de balle à l'origine de l'action.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*