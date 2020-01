Payet : "On savait qu'on allait être en difficulté"

5 vues | 00:52

COUPE DE FRANCE - Dimitri Payet a réagi après la victoire ample mais tardive de l'OM vendredi soir contre Granville (0-3). Et commenté son but sur une frappe en pleine lucarne.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



