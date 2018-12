Avec de la réussite, Versailles a surpris Lens dès la 8e minute

3 049 vues | 00:56

COUPE DE FRANCE - Versailles a frappé le premier dans son match du 8e tour qui l'oppose à Lens, samedi. Après 8 minutes de jeu, le pensionnaire de National 3 a surpris le monument de Ligue 2 grâce à un but plein de réussite signé Zakaria Abidi.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

