Un festival de Pépé parachevé par Araujo : le but de la qualification de Lille

COUPE DE FRANCE - Nicolas Pépé débute 2019 comme il avait terminé 2018 : en étant décisif pour le LOSC. L'Ivoirien a régalé le Stade Pierre-Mauroy lundi contre Sochaux en énchaînant les dribbles pour mieux servir Luiz Araujo. Le jeune Brésilien n'a plus eu qu'à déposer sa tête pour sceller la qualification lilloise.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



