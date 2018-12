Versailles s'est accroché mais Lens s'est qualifié : tous les buts du match en vidéo

4 758 vues | 02:48

Lens a fait respecter la logique pour le premier match du 8e tour de la Coupe de France. Troisièmes de Ligue 2, les Sang et Or sont allés s'imposer sur le terrain d'une valeureuse équipe de Versailles, pensionnaire de National 3, samedi dans les Yvelines. Accroché à la pause (2-2), le club artésien a fait la différence en seconde période pour décrocher son billet pour les 32e de finale.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



Résumés des matches, buts, interviews et insolites : ne manquez rien de la Coupe de France grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

