Une nouvelle faute dangereuse sur Paredes et Tuchel a vu rouge : son expulsion en vidéo

18 886 vues | 01:21

COUPE DE FRANCE - Après une nouvelle faute subie par Leandro Paredes, après celle de Nabil Fekir le week-end dernier qui avait fait couler beaucoup d'encre, Thomas Tuchel a dégoupillé ce mercredi face à Villefranche. Après une explication, Antony Gautier a décidé d'exclure l'entraîneur allemand.



