Buffon vous donne rendez-vous pour la première de "Les Boghoss"

COUPE DE FRANCE - "Les Boghoss" : voilà le nom de notre nouveau format. L'idée est simple : Alain Boghossian, champion du monde 98, partage un moment intime avec des personnalités du monde du football et vous donne accès à ce moment privilégié. Pour le premier épisode, c'est l'immense Gianluigi Buffon qui a accepté de se prêter au jeu. (Coordination éditoriale : Romain Balland)



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



