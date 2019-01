VIDEO - Petit pont, débordement et centre parfait : Ikoné a fait tout le travail pour Bamba

1 860 vues | 00:21

COUPE DE FRANCE - Pas vraiment convaincant jusque-là, Lille a pu compter sur un exploit individuel de Jonathan Ikoné pour ouvrir la marque face à Sète. Le gaucher lillois a signé un superbe débordement sur le côté droit, avec un petit pont à la clé, avant de délivrer un centre parfait repris victorieusement par Jonathan Bamba.



