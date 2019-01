Neymar et Mbappé déjà buteurs, Draxler subtil : le résumé de Pontivy - PSG (0-4)

60 004 vues | 02:43

COUPE DE FRANCE - Le PSG n'a pas forcé son talent ce dimanche soir pour se débarrasser de Pontivy (0-4), en 32es de finale de la Coupe de France. Face à cette équipe de National 3, Neymar et Kylian Mbappé en ont profité pour débloquer leur compteur en 2019 et Julian Draxler a fait briller sa technique avec une jolie balle piquée.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



