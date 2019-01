Dribbles virevoltants et courses percutantes : Pépé a encore régalé

390 vues | 02:05

COUPE DE FRANCE - Nicolas Pépé reste l'homme fort du LOSC. L'Ivoirien a été omniprésent lundi dans la victoire des siens contre Sochaux en 32es de finale de la Coupe de France. L'attaquant a fait l'étalage de tout son talent, et c'est à voir et à revoir.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



