Série épique, Panenka ratée, exploit ultime : les 3 raisons de suivre le triplex

COUPE DE FRANCE - Toulouse a déjà sorti avec panache deux clubs de Ligue 1 et mais c'est un déplacement difficile et chargé d'émotion qui l'attend à Nantes ce mardi, en 8es de finale (18h). A Metz, qui aura contribué à accélérer la sortie de Thierry Henry en 16e, on ne reprendra peut-être pas de la Panenka contre Orléans. Croix, enfin, est prêt pour son plus grand exploit face à Dijon.



Des petits aux plus grands clubs de l'Hexagone, comme le PSG, détenteur du record de victoires (11), tous rêvent d'une épopée en Coupe du France et de vivre le grand frisson au Stade de France.



